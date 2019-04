Turismo: al via Tavelexpo, borsa globale in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 3 APR - Tutto pronto per la XXI edizione di Travelexpo, l'unica borsa del turismo in Sicilia. La manifestazione si svolgerà nel Resort Village Città del Mare di Terrasini (Pa) in questo fine settimana. Al taglio del nastro, in programma venerdì 5 aprile alle 11, sarà presente l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo insieme all'assessore all'Agricoltura e Pesca Edgardo Bandiera, al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e al direttore generale del Dipartimento Pesca Mediterranea Dario Cartabellotta. La borsa gode del patrocinio di Enit, oltre che quello della Regione Siciliana e del Comune di Palermo. E quest'anno anche di Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia e Federturismo Sicindustria. "Sarà un'edizione di alto profilo - annuncia Toti Piscopo, amministratore della Logos srl che organizza l'evento - non solo per la qualità degli espositori ma anche e soprattutto per la volontà diffusa di realizzare un cammino condiviso con le massime organizzazioni datoriali, proprio perché Travelexpo, alla ventunesima edizione, è ormai patrimonio comune degli operatori turistici siciliani".

L'occasione per tracciare un percorso condiviso con le organizzazioni turistiche sarà l'incontro "Un nuovo modello di organizzazione per la Sicilia turistica che vogliamo", in programma venerdì 5 aprile alle 15. Un confronto per delineare possibili strategie di livello regionale ed ipotizzare il futuro modello possibile in grado di guidare la crescita competitiva della Sicilia turistica. In questo senso, la ripresa turistica di Palermo degli ultimi due anni costituisce un modello di eccellenza da replicare ed esportare. Ed è proprio questo il tema che verrà affrontato sabato 6 aprile alle 9. Il sindaco Leoluca Orlando infatti ha accolto l'invito di convocare una seduta di giunta straordinaria proprio a Travelexpo, per favorire il massimo livello di conoscenza e confronto sullo sviluppo turistico della Città. A seguire il focus su "La ricettività palermitana tra nuovi sviluppi e criticità irrisolte". Anche quest'anno verrà riproposto lo spazio esclusivo dedicato al "Turismo Azzurro", la grande novità lanciata nella scorsa edizione di Travelexpo dal Dipartimento Pesca Mediterranea dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per diversificare le attività della pesca in risposta alla crisi del settore. E sarà dedicato proprio al Turismo Azzurro il convegno "Comunicare le bellezze dell'Isola. Il turismo azzurro" in calendario venerdì 5 aprile alle 9. Ma Travelexpo non finisce qui. Per il quinto anno consecutivo continua nelle agenzie di viaggi dell'Isola. L'appuntamento è per domenica 14 aprile con "Agenzie di viaggio a porte aperte", l'iniziativa nata per incentivare l'acquisto dei viaggi direttamente nelle agenzie, molte delle quali resteranno aperte (vedi elenco su www.travelexpo.it ), per offrire ai clienti servizi aggiuntivi o benefit messi a disposizione dai partecipanti a Travelexpo. (ANSA).