Teatro: Veronica Pivetti in scena con Victor und Victoria

(ANSA) - PALERMO, 3 APR - Veronica Pivetti approda al Teatro Al Massimo di Palermo, venerdì 5 aprile alle 21,00, con la commedia "Victor und Victoria", resa celebre dal premio oscar Julie Andrews. "Ma non avevo nessuna intenzione - spiega l'attrice - di confrontarmi con la Andrews, e allora abbiamo fatto riferimento al film originale del 1933 di Reinhold Schunzel, nel testo di Giovanna Gra, con una storia ambientata nella Berlino della Repubblica di Weimar, in una città distrutta e alla fame". "La mia parte - spiega l'attrice - è quella di Susanne Weber, una cantante ridotta in povertà che alla fine riesce a lavorare, ma travestita da uomo, consigliata e diretta da un immigrato napoletano, Vito Esposito, anche lui squattrinato, ma pieno di talento. E quando per tutti e due arriva l'amore allora saranno guai. E' una commedia che parla dei pregiudizi, e della fatica immensa di fare il nostro mestiere, in qualunque periodo storico". Le musiche originali sono di Maurizio Abeni, con canzoni originali degli anni 30. In scena, accanto alla Pivetti, anche Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci e Nicola Sorrenti. La regia è di Emanuele Gamba. Si replica fino al 14 aprile.(ANSA).