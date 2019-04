Teatro: Spiga, Spago e le avventure di Bandiera al Libero

Per il cartellone Isola di teatro, debutterà, domenica prossima alle ore 17 al Teatro Libero lo spettacolo Spiga, Spago e le avventure di Bandiera, di Laura Tornambene, con la regia di Franco Giorgio con Giuseppe Ferlito e Laura Tornambene. Una storia per insegnare, con leggerezza e fantasia, a vivere liberi nel rispetto degli altri e, vivendo liberi, scoprire il mistero dell'esistenza.

"Bisogna dare ai propri figli ali per volare e radici per tornare a casa - spiega Giorgio - questo è il filo conduttore di questo spettacolo delicato, divertente e un po' magico. Una storia dove - prosegue - la fantasia è intesa non come mezzo di evasione dalla realtà, ma come mezzo interpretativo in chiave poetica. La storia del vecchio ciliegio e della sua ardita fogliolina Bandiera, che aveva sfidato il vento della morte per vedere e per sapere, è una delle più belle storie create da un grande scrittore e maestro di vita come Mario Lodi. Bandiera è una storia che fra poesia e rigore. (ANSA).