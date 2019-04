Icone post bizantine esposte a Monreale

Un omaggio alla storia dell'arte e alla tradizione greco-bizantina sul tema delle icone, in dialogo con opere contemporanee ispirate all'iconografia di Cristo, della Madonna e dei Santi. Questo il senso della mostra "Icone. Tradizione/Contemporaneità - Le Icone post-bizantine della Sicilia nord-occidentale e la loro interpretazione contemporanea", in programma nell'Aula Capitolare di San Placido del Museo Diocesano di Monreale (via Arcivescovado 8), dal 4 aprile al 4 settembre 2019. La mostra ha "l'obiettivo di evidenziare questo intenso connubio culturale tra la Sicilia e la Grecia, - affermano gli organizzatori - tramandatoci nei secoli soprattutto nella sua componente più alta, ossia quella religiosa, anche nei momenti che hanno segnato la storia delle comunità greche e albanesi nel XV e XVI secolo, a seguito della diaspora. Simbolo di questo rapporto e apporto culturale sono le icone, che conservano al loro interno una molteplicità e complessità simbolica che le trasforma in "trattati di teologia".