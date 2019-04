Giro di Sicilia: 1/a tappa a Stacchiotti

(ANSA) - MILAZZO (MESSINA), 3 APR - Riccardo Stacchiotti della Giotti Victoria, con il tempo di 3h48'02", ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Sicilia-Open Fibra di ciclismo, disputata da Catania a Milazzo e lunga 164,3 chilometri. Alle spalle della prima maglia giallorossa della corsa organizzata da Rcs Sport si sono piazzati altri due italiani: Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec), secondo, e Luca Pacioni (Neri-Selle Italia), terzo. Domani seconda delle quattro tappe previste, la Capo D'Orlando-Palermo, di 236 km. Il Giro di Sicilia è ritornato nell'Isola a 42 anni dall'ultima edizione disputata nel 1977. La storica competizione, nata nel 1907, ha ritrovato le strade della Sicilia, snodandosi attraverso un suggestivo percorso che attraverserà cinque province si concluderà in cima all'Etna, dopo quattro tappe, per un totale di 708 chilometri. Il Giro di Sicilia-Open Fiber 2019 è stato reso possibile grazie a un accordo triennale fra la Regione siciliana ed Rcs Sport.