Gettano rifiuti "pericolosi", 3 denunce

(ANSA) - PALERMO, 3 APR - La Polizia municipale ha denunciato tre persone, due operai sorpresi in via Caduti sul Lavoro e l'amministratore dell'azienda di produzione di materie plastiche da cui gli stessi dipendono, per abbandono di rifiuti pericolosi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani. Gli agenti del nucleo Vivibilità ed Igiene urbana, in abiti civili e auto civetta, hanno notato i due operai che scaricavano numerosi sacchi pesanti da un furgone Ford Transit. I vigili, insospettiti dal conferimento fuori orario e dai grossi quantitativi depositati, dopo essersi qualificati, hanno controllato il contenuto dei sacchi e hanno trovato due metri cubi di materiale anche pericoloso. I due operai sprovvisti dell'autorizzazione per il trasporto di rifiuti, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per gestione illecita dei rifiuti e il legale rappresentante della ditta è stato segnalato alla procura in quanto responsabile amministrativo nel reato penale ambientale. Il furgone è stato sequestrato.