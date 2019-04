Tenta borseggio su bus, 1 arresto

(ANSA) - CATANIA, 2 APR - Un uomo di 59 anni, Francesco Tripolone, è stato arrestato dalla Polizia a Catania dopo che ha tentato a bordo di un autobus dell'Amt di rubare del denaro ad una donna che si era assopita. A dare l'allarme un'altra passeggera. L'autista ha bloccato le porte, fermato il mezzo all'angolo tra Corso Italia e Viale Vittorio Veneto e chiamato il 113. Accusato di tentativo di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, Tripolone è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, in programma domani.