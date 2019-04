Raccontare eccellenza:Musumeci,occasione

(ANSA) - PALERMO, 2 APR - "Sono davvero stanco di assistere a programmi televisivi concepiti soltanto per fare audience e sputare veleno sulla nostra isola, che di problemi ne ha tanti.

Un giornalismo serio si preoccupa di mettere in luce aspetti positivi e negativi: demonizzare un popolo, una cultura pluri-millenaria è davvero una offesa al criterio obiettivo di un buon giornalismo. E per questo l'evento dell'ANSA è una occasione in positivo". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo all'evento "Raccontare l'eccellenza, l'informazione ANSA per diffondere il meglio della Sicilia in Italia e nel mondo" in corso a Villa Zito, a Palermo.

Presenti all'evento l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri, il direttore dell'ANSA Luigi Contu e diversi esponenti delle eccellenze in Sicilia.