Traffico di marijuana tra Italia e Albania, 9 arresti Gdf Messina

(ANSA) - MESSINA, 1 APR - La Guardia di finanza di Messina sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di nove persone, 7 italiani e 2 cittadini albanesi, accusati di fare parte di un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di stupefacenti tra l'Albania, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, la Calabria e Messina.

Sono stati scoperti, secondo la Gdf, "viaggi per l'acquisto dei carichi di droga, che hanno permesso di chiarire il modus operandi dei trafficanti e di individuare il gruppo capeggiato dai messinesi Antonino Mangano coi suoi due figli Francesco e Mario Alessandro". Durante le indagini dell'operazione 'Sfizio' sono stati sequestrati 55 chili di marijuana, e sono stati tratti in arresto due corrieri (R.G. e B.M.). Il gruppo criminale, che aveva la propria base a Messina, pianificava l'approvvigionamento di droga con i fornitori abruzzesi ed albanesi, grazie all'ausilio di "fedeli" corrieri, che trasportavano i carichi di droga nel capoluogo Peloritano.