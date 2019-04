Tenta di spegnere fuoco in camion, ustionato autista a Gela

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 1 APR - Un incendio, sviluppatosi per un probabile corto circuito al sistema elettrico, ha distrutto la motrice di un Tir che stvava transitando a 9 km da Gela, in contrada Ponte Olivo. Il conducente, che viaggiava da solo, ha tentato di spegnere il rogo, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, ustionandosi in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato poi ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.(ANSA).