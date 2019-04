Gdf di Ragusa sequestra 10 kg marijuana

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 1 APR - Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno sequestrato oltre 10 chilogrammi di marijuana, destinati al mercato clandestino di Malta e attestato un corriere serbo di 46 anni che la trasportava. La droga, per un valore stimato dagli investigatori in 90mila euro, era nascosta nel bagaglio dell'uomo che stava per imbarcarsi nel porto di Pozzallo su una nave diretta all'isola dei Cavalieri. Il serbo, incensurato, su disposizione della Procura di Ragusa è stato condotto in carcere. Nei giorni precedenti militari delle Fiamme gialle, sempre a Pozzallo, grazie al fiuto del cane Aguy hanno scoperto un giovane inglese che nei bocchettoni della propria auto aveva delle dosi di cocaina e hashish. Il britannico è stato denunciato e la droga sequestrata.