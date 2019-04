Controlli polizia in zona Movida Catania

(ANSA) - CATANIA, 1 APR - Nessuna denuncia nel fine settimane nella zona della Movida del centro storico di Catania: è l'effetto dei servizi di prevenzione disposti dal Questore Alberto Francini dopo un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato e presieduto dal prefetto Claudio Sammartino.

Agenti di polizia hanno effettuato continui controlli dove c'è stata la maggiore presenza di giovani, 'attenzionando' gli esercizi pubblici di vendita di alcolici. Presidiata l'area che va da piazza Stesicoro fino all'affollatissima piazza Vincenzo Bellini. Decine le persone identificate e controllate, senza, tuttavia, registrare alcun rilievo se non una lite tra due persone che l'intervento degli agenti ha spento sul nascere.

Numerose le infrazioni rilevate dalla Polizia Municipale.

La presenza ha permesso un regolare svolgimento del "Caffè Concerto" promosso dal Comune in piazza Vincenzo Bellini.

I servizi continueranno nei prossimi fine settimana, col coinvolgimento delle altre forze d'ordine. (ANSA).