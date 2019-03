Turismo: Aeroviaggi apre nuovo resort in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - Il gruppo Aeroviaggi, il maggiore tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, aggiunge un altro resort alla sua catena ricettiva. L'11 aprile aprirà l'Himera Beach Club di Campofelice di Roccella, a pochi chilometri da Cefalù. Tra acquisizione e ristrutturazione il gruppo di Antonio Mangia, che a pochi chilometri di distanza gestisce anche il Pollina resort, ha investito 12 milioni di euro. Sono previste circa 60 assunzioni. "Stiamo così contribuendo - ha detto Mangia - a un processo virtuoso di valorizzazione del territorio e della sua vocazione turistica".

L'Himera Beach Club è un complesso costruito in stile mediterraneo. Disposto su tre piani, è composto da 149 camere rinnovate con design moderno. Il club dispone di una spiaggia privata e di una piscina attrezzata. Il ristorante propone un'offerta gastronomica diversificata a tema. Il gruppo gestisce in Sicilia e Sardegna 14 strutture con oltre 9.000 posti letto e nel 2018 ha registrato un fatturato di oltre 88 milioni di euro. (ANSA).