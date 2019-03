Comune Mezzojuso invita Mattarella

Il consiglio comunale di Mezzojuso (Pa) e gli amministratori, con in testa il sindaco Salvatore Giardina, hanno invitato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a visitare la cittadina al centro di polemiche per la vicenda delle tre sorelle Napoli vittime di intimidazioni di stampo mafioso. "I cittadini - è scritto nella lettera - stanchi di subire attacchi mediatici ad opera della trasmissione 'Non è l'Arena' e del suo conduttore Massimo Giletti, hanno deciso di rivolgerle un accorato appello affinché Ella, con la sua altissima qualità morale, prima ancora che garante della Costituzione, possa volgere la sua preziosa attenzione verso la nostra Comunità". "Abbiamo espresso - si legge ancora - con atti amministrativi solidarietà alle sorelle Napoli ma non siamo disponibili a stare al gioco di una trasmissione che distorce i fatti. Non siamo mafiosi, omertosi, insensibili. Ci rivolgiamo alla più alta carica dello Stato per un'opera di giustizia mediatica, la pacificazione tra la gente di Mezzojuso e il resto d'Italia".