Fumetti: Corto Maltese ad altri disegni di Pratt a Palermo

Il famoso marinaio Corto Maltese insieme ad altri disegni ed acquerelli di Hugo Pratt e ai lavori di grandi artisti italiani saranno presentati a Palermo con un evento che mette assieme fumetto e mare. "Un binomio intramontabile che ha regalato tante emozioni a migliaia di ragazzi e che sbarca finalmente in Sicilia", affermano i promotori dell'iniziativa presso lo spazio del mensile Banca & Impresa-Speciale Arte di Via Giovanni Meli 53, alle spalle di piazza San Domenico. Appuntamento quindi per venerdì 5 aprile alle 18 con ingresso a numero limitato. All'incontro parteciperà Lele Vianello, l'ultimo tavoliere di Hugo Pratt, che converserà con Camillo Boschi, docente di Storia del Fumetto all'Accademia di Palermo, sul fumetto, la sua storia e la sua evoluzione.

Esposte dieci tavole originali tratte da "I due del Sudan" realizzate da Fenzo - primo stretto collaboratore di Pratt - che evidenziano le fasi della creazione della tavola negli anni '60.

Vianello presenterà in esclusiva per la Sicilia il suo ultimo libro a fumetti "Mari del Sud". La mostra rimarrà aperta per due settimane. (ANSA).