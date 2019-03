Morra, Antimafia sentirà Salvini su caso Montante

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "E' motivo di curiosità da parte della Commissione conoscere i motivi che hanno indotto il titolare del Viminale a non costituirsi parte civile in questi procedimenti. E' prevista un'audizione in commissione del ministro affinché dia ragione di queste scelta politica e simbolica assai importante". Lo ha detto il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, commentando il caso del processo all'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. (segue).