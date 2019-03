Toninelli,Cas migliori o via concessione

(ANSA) - LETOJANNI (MESSINA), 26 MAR - "Penso che pochissimi, probabilmente nessuno, danno un giudizio positivo sul Consorzio autostrade siciliane che da anni ha la gestione della rete dell'isola. È sotto controllo al 100% della Regione ed ha tanti inadempimenti: sono 541 quelli rilevati dagli uffici". Lo ha affermato il ministro Danilo Toninelli durante un sopralluogo della frana di Leotojanni della A18. "Ho incontrato la governance che la Regione Siciliana ha nominato proprio oggi - ha aggiunto - e non credo che sia proprio un caso che Musumeci l'abbia nominata proprio oggi. Tra un mese la invito a Roma, vediamo se rispetteranno gli impegni presi. A questo punto non gli possiamo dare altro tempo e, visto che avorano con una concessione da parte dello Stato, o gestiscono bene la rete o la gestione deve essere portata a termine". "Spero di tornare presto in Sicilia - ha concluso - e vedere finito questo fallimento con una frana ferma da 4 anni, non vedere queste macerie e veder ripartire la viabilità normale".