Musica: Thollem Mcdonas al Brass per 'Play Piano Play'

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - Il programma della rassegna "Play Piano Play" prosegue con l'artista internazionale Thollem McDonas con l'inedito progetto "Solo piano in the dark". Per "Le Musiche del Nostro Tempo", giovedì 28 marzo alle ore 21.00 al Real Teatro Santa Cecilia, salirà sul palco del teatro storico il noto pianista McDonas, un esempio puro di figura trasversale alle classificazioni di genere. Un evento speciale, quello proposto dal Brass, non solo per la presenza in Sicilia del virtuoso musicista americano, ma anche per la particolare fruizione del concerto che si svolgerà completamente al buio creando condizioni d'ascolto notevolmente suggestive. Il concerto è frutto di una collaborazione tra la Fondazione The Brass Group e Curva Minore. Sarà un'esperienza incredibile ascoltare Thollem McDonas suonare il piano. Dotato di un virtuosismo tecnico oltre ogni aspettativa, il compositore, pianista, tastierista, performer di San Francisco rappresenta uno di quei casi di artista la cui opera è materialmente impossibile da inquadrare in una sola direzione. Ha realizzato più di 60 pubblicazioni discografiche. Nato nella Bay Area, apolide, ha già inciso 41 album per 17 diverse etichette discografiche. Perennemente in tour sia come solista, sia in collaborazione con una serie infinita di musicisti dalle diverse estrazioni, tra la sua sterminata attività, possiamo trovare un progetto free jazz con William Parker e Nels Cline, sfociato nell'eccelsa incisione "Gowanus Session", un altro contemporaneo classico con Stefano Scodanibbio, con cui ha dato luce a "On Debussy Piano And…" e poi quello punk con gli Tsigoti, per poi passare alla impro radicale con Pauline Oliveros. Nato da un pianoforte acustico, ha recentemente iniziato a utilizzare tastiere elettriche, ottenendo da subito recensioni entusiastiche.(ANSA).