Miami, Cecchinato fuori al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Tennisti azzurri tutti eliminati al torneo di Miami, secondo Masters 1000 del 2019 che si disputa da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium in Florida. Anche Marco Cecchinato è uscito di scena al terzo turno. Il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale, è stato confitto per 6-4 6-4 dal belga David Goffin, numero 20 Atp. Per il 28enne di Rocourt si è trattato del terzo successo in quattro sfide. Sempre per il terzo turno, domenica era stato eliminato Fabio Fognini, numero 17 del mondo, battuto per 6-4 6-4 dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 Atp e 22esima testa di serie.