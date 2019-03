Infermiera picchiata da padre paziente

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - Un'infermiera di 40 anni è stata colpita con calci nel pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo da un uomo di 50 anni padre di un ragazzo vittima di un incidente. L'uomo avrebbe urlato all'infermiera "ti do dieci minuti poi ti ammazzo". L'impiegata del pronto soccorso è stata curata e medica dagli stessi colleghi. L'aggressione è avvenuta nell'area del triage ieri sera, davanti a numerosi pazienti.

L'aggressore aveva accompagnato poche ore prima il figlio, protagonista di un incidente in cui ha riportato una frattura al piede. L'attesa avrebbe spazientito il cinquantenne che, nonostante la "barriera" e la guardia giurata, sarebbe riuscito a raggiungere l'infermiera alla quale avrebbe poi rivolto varie minacce. L'episodio è stato segnalato alla direzione dell'ospedale. Il direttore generale Roberto Colletti, il direttore sanitario Lia Murè e altri dipendenti del Civico presenteranno una denuncia in procura.