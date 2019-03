Scritta pro mafia, denunciati 3 minori

(ANSA) - SAN PIETRO CLARENZA (CATANIA), 25 MAR - "La mafia uccide hai (con l'acca, ndr) traditori e pentiti". E' la scritta in favore di Cosa nostra, con tanto di errore grammaticale e il disegno di una pistola che esplode dei colpi, apparsa su un muro di un edificio comunale di San Pietro Clarenza, nel Catanese. A realizzarla, con delle bombolette spray, due ragazzine di 13 e 14 anni e un quindicenne che sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. I tre sono stati ripresi da telecamere di sicurezza mentre erano all'opera sul muro del 'Caseggiato Mannino', un palazzo di proprietà del Comune adibito a biblioteca e a centro di aggregazione per persone della terza età. Sull'episodio ha aperto un'inchiesta la Procura per i minorenni di Catania. (ANSA).