Migranti, barca con 16 arriva a Lampedusa

Sedici migranti, tra cui un bambino e tre donne, sono arrivati con una barca direttamente nel porto di Lampedusa, nella zona della 'Madonnina', proprio davanti alla Guardia costiera. "Come si vede il porto è aperto", dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello. Ricordando il caso della Mare Jonio fermata al largo dell'isola prima del via libera allo sbarco dei 49 migranti, il sindaco Martello aggiunge: "Nel caso dello sbarco di oggi nessuno ha fermato la barca. Perché? Semplice, non ci sono controlli. A Lampedusa gli sbarchi sono frequenti".

Sedici migranti approdano nel porto di Lampedusa