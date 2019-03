Mafia: estorsioni e droga, 10 arresti a Palermo

Operazione antimafia della squadra mobile di Palermo. Dieci persone sono state arrestate, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Palermo, con l'accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti anch'esso aggravato dalle modalità mafiose. Sono esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale. Le indagini sono state coordinate dalla Dda e si sono avvalse, tra l'altro, delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Numerose le estorsioni ai danni di imprenditori edili operanti anche in territori diversi da quelli propri di quel mandamento mafioso, come Isola delle Femmine, Capaci e Carini, ai quali veniva imposto il pagamento di ingenti somme di denaro per "la messa a posto". Le estorsioni avvenivano anche grazie anche al ruolo di collegamento con altre "famiglie" mafiose del territorio palermitano assunto da alcuni degli arrestati.

Gli indagati dell'operazione antimafia a Palermo di questa mattina sono : Giuseppe Messia, 41 anni, Giovanni Messina, 40 anni, Girolamo Taormina, 36 anni, Giuseppe Fricano, 51 anni, Salvatore Lucera, 48 anni, Giuseppe La Torre, 67 anni, Fabio Chianchiano, 54 anni, Salvatore Verga, 28 anni, Francesco Di Noto, 30 anni, Baldassarre Migliore, 51 anni.