Xi a Palermo: pupi siciliani in regalo

La bella Angelica e il Conte Orlando, due personaggi dell'opera dei pupi, saranno i doni che riceverà il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars, ha commissionato alla famiglia Argento la realizzazione di una Angelica di 70 cm da omaggiare al presidente; mentre il sindaco della città Leoluca Orlando donerà un Conte Orlando. Angelica è una principessa del Catai, una figura che ricorre in tutti gli spettacoli dell'opera dei pupi in quanto contesa da tutti i cavalieri, i paladini e i saraceni. Il conte Orlando è il primo paladino di Francia, nipote di Carlo Magno, eroe dell'opera cavalleresca, innamorato della principessa Angelica per la quale impazzì, in quanto Angelica sposò Medoro, uno scudiero saraceno.

La famiglia Argento fonda le sue origini nel 1893. Nicolò Argento, che assieme al papà Vincenzo e ai fratelli Anna e Dario porta avanti l'attività dei maestri pupari, si è detto onorato di avere realizzato i due pupi per il presidente cinese.