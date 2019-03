Dietro l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping, che domani pomeriggio atterrerà a Palermo per una visita lampo, c'è stato un lungo lavoro di preparazione con l'ambasciatore cinese a Roma. Il capoluogo siciliano è stata scelto anche in omaggio al Presidente della Repubblica, il palermitano Sergio Mattarella. E la città, sottolinea il Sindaco Leoluca Orlando, è pronta ad accogliere Xi Jinping offrendo la sua peculiarità di grande capitale del Mediterraneo, crocevia e snodo di culture diverse. A cominciare dalla mostra 'China Art Now', curata da Giacomo Fanale in collaborazione con il commissario estero della Biennale di Pechino Vincenzo Sanfo, inaugurata oggi a Palazzo Sant'Elia dallo stesso Orlando. "Ho presentato Palermo con le sue magnifiche potenzialità e con le sue criticità - ha detto il sindaco - dall'area industriale di Termini Imerese all'Italtel di Carini che già opera in Cina, dove in questi anni è molto cresciuto l'export siciliano".