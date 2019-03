Tlc: fibra di Open fiber a Caltanissetta

(ANSA) - CALTANISSETTA, 22 MAR - La fibra ottica d'ultima generazione di Open Fiber arriva a Caltanissetta, grazie a una convenzione tra Comune e azienda per un'infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, cioè fin dentro casa), l'unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore a 5 millisecondi. La società guidata dall'Ad Elisabetta Ripa investirà 7 milioni per il cablaggio di circa 20mila unità immobiliari. Complessivamente 256 chilometri di fibra ottica. A sancire l'accordo il sindaco Giovanni Ruvolo, l'assessore Giuseppe Tumminelli, il dirigente Giuseppe Tomasella, la regional manager Sicilia di Open Fiber Clara Distefano e Daniele Di Pietrantonio, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio a Caltanissetta. I lavori dureranno 18 mesi dall'avvio dei cantieri.

L'infrastruttura si estenderà per 122 chilometri, 84 dei quali realizzati attraverso il riuso di reti aeree e interrate già presenti. L'intervento è interamente a carico di Open Fiber.