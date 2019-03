Di Maio, felice per arance siciliane in Cina

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Sono veramente contento del fatto che sta per partire il primo carico di arance siciliane via aereo verso la Cina: è un accordo che abbiamo firmato con il ministro Centinaio subito dopo la visita a Shanghai, questo significa che non porteremo solo artigianato ma anche agroalimentare, con grandi opportunità per comparti che erano in forte crisi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del forum Italia-Cina.

"La firma della Via della Seta, le relazioni diplomatiche e industriali che possono nascere grazie agli accordi che si firmano in questi giorni - ha aggiunto - creeranno più posti di lavoro in Italia per le nostre aziende, faranno nascere nuove imprese in Italia".(ANSA).