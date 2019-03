Box abusivi anche per 11 cani, 8 denunce

(ANSA) - CATANIA, 21 MAR - Alloggi abusivi realizzati come garage, locali di sgombero e box per cani, sono stati sequestrati da agenti del commissariato Nesima di Catania e poi abbattuti dal Comune. Durante l'operazione sono stati trovati undici cani, che la polizia definisce "quasi tutti in parziale stato di abbandono, malnutriti e spaventati", che sono stati visitati da medici dell'Asp veterinaria. Alcuni sono stati affidati ad associazioni di volontari, mentre gli altri sono stati riconsegnati ai proprietari e saranno periodicamente sottoposti a verifica. A conclusione dei controlli sono state denunciate otto persone per lo stato di abbandono degli animali e per l'occupazione abusiva di terreni. Durante l'operazione, per evitare eventuali problemi di ordine pubblico era presente la polizia. (ANSA).