Migranti: barca scafisti va a Onlus

(ANSA) - PACHINO (SIRACUSA), 19 MAR - L'associazione 'La casa di Toti', che si occupa di ragazzi con disabilità, ha ricevuto in affido giudiziale definitivo una barca a vela, confiscata a scafisti. Diventerà la prima 'barca etica' che l'Onlus metterà a disposizione di associazioni e sulla quale i ragazzi potranno trascorrere del tempo impegnati in laboratori ed attività. La nave, che si chiama 'Blue Cafe', attualmente è a Portopalo (Siracusa) per lavori di manutenzione ordinaria. Il 5 aprile, a Marzamemi, frazione marinara di Pachino, si terrà l'inaugurazione con ragazzi, educatori e le famiglie de 'La Casa di Toti' Onlus, una rappresentanza delle leghe navali di Marzamemi e di Catania, Fabrizio Chines di Sifi e Alessandro Benetton, che sostengono sia la barca che la Onlus. Ci sarà una breve regata con altre due imbarcazioni verso l'isola di Capo Passero di Portopalo durante la quale i ragazzi 'speciali' faranno volare in cielo dei palloncini blu, il colore dell'autismo, con i loro messaggi e i loro disegni sul progetto.

(ANSA).