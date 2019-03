Cane bloccato in fiume, salvato da VVf

(ANSA) - CALATABIANO (CATANIA), 18 MAR - Personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e del nucleo di Catania hanno soccorso e messo in salvo un cane che era rimasto bloccato su uno scoglio affiorante dal letto del fiume Alcantara, in territorio di Calatabiano, a causa di improvviso aumento della portata e della velocità dell'acqua. Alcune persone hanno notato l'animale in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi. La squadra di pompieri giunta sul posto ha richiesto l'intervento dell'elicottero e del personale specializzato in servizio all'elinucleo che ha sede nell'aeroporto di Fontanarossa. Il cane è stato raggiunto dai vigili del fuoco intervenuti e portato al sicuro con l'ausilio di una scala posizionata tra lo scoglio e la riva del fiume. (ANSA).