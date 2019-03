Truffa a Ue: 11 indagati, anche deputato

I Finanzieri Gruppo di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Palermo nei confronti di 7 persone fisiche, tra cui il deputato regionale Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana, e di otto associazioni, per un importo di circa 800 mila euro, secondo l'accusa "indebitamente sottratti al bilancio regionale e comunitario". Secondo la Guardia di Finanza "le indagini hanno scoperto che varie associazioni riconducibili al politico hanno ricevuto numerosi finanziamenti per piani di formazione professionale negli ultimi 15 anni". L'elaborazione della documentazione acquisita nei vari assessorati regionali - dicono gli investigatori - oltre ai riscontri sul territorio e all'audizione di oltre 50 persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di progetti, ha messo in luce l'esistenza di un'articolata associazione che, dal 2012 ad oggi, ha frodato il bilancio regionale e comunitario.