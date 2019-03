Migliaia a Palermo per sciopero clima

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Un corteo di ragazzi e ragazze ha percorso le vie del centro di Palermo per il Global Strike For Future contro le variazioni climatiche. Circa tremila studenti hanno sfilato tra via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Sono arrivati davanti all'Assemblea regionale siciliana. Anche nel capoluogo si è messa in moto la mobilitazione spontanea, nata dal tam tam sui social, alla quale hanno lavorato studenti, insegnanti, attivisti di associazioni ambientaliste. A partecipare sono anche gli alunni delle scuole elementari con gli striscioni colorati e indossando il cappello di lana di Greta. Tanti i cartelli in inglese per chiedere maggiore rispetto per la Terra e la natura che sta vivendo un cambiamento climatico epocale che sta creando ogni anno sempre più danni.

Afferma il garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo "c'è la necessità di avere la capacità di assumersi la responsabilità di scelte significative per il futuro e la salvaguardia del pianeta".