Mestra aggredita da genitore a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - Un'insegnante della direzione didattica Saverio Cavallari di corso dei Mille a Palermo è stata colpita con un pugno al volto dal genitore di un alunno.

L'aggressione è avvenuta nel plesso della succursale in via Luigi Galvani, all'uscita dalla scuola elementare. La donna sarebbe stata raggiunta nel piazzale dai genitori dello scolaro, che avrebbero dato vita ad un'accesa discussione. Nel corso dell'alterco l'insegnante è stata colpita al volto con un pugno che ha mandato in frantumi gli occhiali. La donna è rimasta ferota. La direzione della scuola ha chiesto l'intervento della polizia che ha raccolto la denuncia dell'insegnante. Gli aggressori sono stati identificati.