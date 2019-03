Stop a quote pubbliche aeroporti Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - Una norma inserita in uno dei quattro disegni di legge 'collegati' alla finanziaria prevede la dismissione delle quote pubbliche nelle società di gestione degli aeroporti siciliani. La norma, scritta dal governo, non é ancora stata esaminata dalla commissione Bilancio dell'Ars ma già suscita polemiche. Contrari i 5stelle ma anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La norma prevede il taglio dei trasferimenti pubblici per chi non si adeguerà nel giro di 90 giorni da quando sarà pubblicata in Gazzetta se mai verrà approvata. Dubbi di incostituzionalità aleggiano.