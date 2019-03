Blutec: operai forzano cancelli

Gli operai hanno forzato i cancelli della Blutec a Termini Imerese entrando all'interno della fabbrica per fare un'assemblea. Non c'è stata alcuna tensione con le forze dell'ordine che presidiano lo stabilimento. Il presidente di Blutec, Roberto Ginatta arrestato ieri con l'accusa di avere distratto 16 milioni di euro, fece realizzare nella fabbrica di Termini Imerese un modellino di Ferrari che regalo' al figlio per il suo compleanno: "E' successo anche questo in fabbrica", denunciano gli operai davanti allo stabilimento.