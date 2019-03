Subbuteo: a Palermo Torneo regionale con campione del mondo

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Arriva a Palermo il Torneo del Subbuteo, da mezzo secolo tappa storica del circuito siciliano del gioco a punta di dito. Domenica prossima 17 aprile, nella palestra Smile Group a San Lorenzo, si disputerà, infatti, il torneo cittadino con più di sessanta giocatori provenienti da tutta l'Isola. In otto ore saranno giocate, nei sedici tavoli allestiti per l'evento, centocinquanta partite da trenta minuti ciascuno che vedranno impegnati appassionati provenienti da sei club siciliani. "Sarà una grande festa - sottolinea il presidente del club di Palermo, Guido Capobianco - con atleti di tre generazioni: dal più piccolo appena tredicenne fino ai veteran sessantenni. Ci saranno tre campionesse della nazionale femminile, il campione del mondo, Claudio La Torre e il due volte campione italiano under 19, Riccardo La Rosa".

I premi in palio saranno ventidue divisi per categorie: under, eccellenza, promozione e ladies. Ci sarà anche la possibilità per i più curiosi di provare a giocare con i campioni in gara.(ANSA).