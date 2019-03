Musica: il soul di Anna Bonomolo sul palco del Blue Brass

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Atmosfere tipiche del sound soul saranno le protagoniste del Blue Brass del Ridotto dello Spasimo per l'atteso concerto di Anna Bonomolo ed il suo gruppo "Jazz'in Progress". Un progetto musicale che vede insieme degli amici, tutti artisti professionisti, Diego Spitaleri piano ed arrangiamenti, Fabio Lannino basso elettrico e Sebastiano Alioto batteria, riuniti per una produzione in cui il punto di riferimento è la musica soul e l'ascolto. La voce scura del jazz and soul Made in Sicily, si esbirà in un doppio concerto, in "Simply Soul" venerdì 15 e sabato 16 marzo alle ore 21.35, nello storico Jazz Club. Un'artista a tutto tondo, Anna Bonomolo, nota da tempo a quel pubblico che cerca un tipo di musica raffinata e allo stesso tempo un po' "sporca", come quella che sanno regalare solo i cantanti neri. Conosciuta per questa vocalità e timbro, la raffinata cantante siciliana rivisita in chiave soul and blues, alcuni dei brani più noti della storia della musica. "La musica non come carriera, ma come momento di connessione e quindi la migliore espressione. Il Soul....semplicemente" come lei stessa lo definisce. La Bonomolo ha una lunga carriera artistica alle spalle che attesta la sua grande capacità artistica, ha partecipato e superato le audizioni presso il Teatro Massimo di Palermo per la costituzione del gruppo Duke Ellington Singers diretto dal Maestro Enzo Randisi. Con il suo progetto Palermo Spiritual Ensemble ha collaborato con cantanti americani quali Charlie Cannon e Katleen Perry e altri artisti internazionali, è stato ospite di diversi teatri e trasmissioni televisive.(ANSA).