Mostre: Leonardo Sciascia raccontato da foto Pitrone

(ANSA) - GIBELLINA (TRAPANI), 12 MAR - Una mostra fotografica di Angelo Pitrone dal titolo "Quasi vedendosi in uno specchio", a trent'anni dalla morte di Leonardo Sciascia, sarà inaugurata venerdì 15 marzo alle ore 18,00, nello spazio espositivo del Mag (Meeting di Pietro Consagra) di Gibellina. La mostra, curata da Salvatore Ferlita e organizzata dall'ssessorato alla Cultura del Comune di Gibellina, in collaborazione con l'Associazione Culturale Mag, il patrocinio del Comune di Racalmuto e della Fondazione Leonardo Sciascia, presenta circa 24 opere fotografiche in bianco e nero inedite di Angelo Pitrone che raccontano e svelano la parte privata di Leonardo Sciascia, ritratto nei momenti intimi ed affettivi della sua casa di campagna della Noce, vicino Racalmuto. "Questa raffinata mostra di Pitrone - sottolinea l'Assessore alla Cultura, il critico d'arte Tanino Bonifacio - è il giusto tributo all'uomo e all' intellettuale che con Gibellina ha intrecciato un grande rapporto d'amore e d'impegno civile, diventando per la 'Città dell'Arte Contemporanea' una bussola di riferimento etico e culturale".

"La città di Gibellina punta molto sul valore della memoria e della gratitudine - afferma il Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera - perché la nostra città dopo la catastrofe, provocata del terremoto del 1968, è rinata socialmente grazie al sostegno di tanti intellettuali italiani, fra cui il grande scrittore Leonardo Sciascia." La mostra,che rimarrà aperta fino al 15 aprile, è allestita nei suggestivi spazi espositivi del Meeting di Pietro Consagra ed è inserita nelle celebrazioni per la ricorrenza del 51° anniversario del terremoto della Valle del Belìce.(ANSA).