Maltempo: nevica nell'Ennese, oggi scuole chiuse a Troina

(ANSA) - TROINA (ENNA), 12 MAR - Nevica nell'Ennese dove le temperature sono precipitate e riportato l'inverno. A Troina, completamente imbiancata, il Comune ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido. La decisione a scopo preventivo e a salvaguardia della pubblica e personale incolumità dei cittadini e degli studenti, dopo le abbondanti precipitazioni nevose delle prime ore di stamane.

Lo dispone un'ordinanza del sindaco Fabio Venezia, emessa per limitare i disagi e le difficoltà alla circolazione viaria urbana e extra urbana, che potrebbero derivare dalla percorrenza delle strade ghiacciate a causa dell'abbassamento delle temperature. Imbiancata anche Enna che stamani si è svegliata sotto un manto di neve che però non ha creato problemi alla circolazione. (ANSA).