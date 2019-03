Palermo jazz orchestra Conservatorio sul palco Brass talents

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Un appuntamento di rilievo per la stagione del "Brass Talents" al Ridotto dello Spasimo, grazie alla collaborazione tra il Conservatorio Alessandro Scarlatti e la Fondazione the Brass Group. Il Blue Brass, all'interno dello Spasimo, ospiterà un evento speciale con i giovani allievi del Conservatorio di Palermo del Dipartimento Jazz coordinato dal Maestro Giuseppe Urso. Lo storico jazz club si tingerà con le note di artisti che frequentano l'Istituzione dedita da oltre 400 all'insegnamento della musica. Un evento unico che vede l'esibizione della "Palermo Jazz Orchestra" del Conservatorio, con la direzione dello stesso Maestro Urso, che si terrà mercoledì 13 marzo alle ore 21.00 con un programma di musiche tratte dalla Swing Era. Una condivisione quella voluta fortemente tra il Brass ed il Conservatorio di Palermo per confermare dei particolari momenti musicali dedicati alle giovani leve del jazz made in Sicilia. A testimonianza di tutto ciò la presenza sul palcoscenico di grandi Maestri docenti del Conservatorio. Inoltre, la novità assoluta di quest'anno è l'apertura del Blue Brass alle 22.15 a jam sessions, ad ingresso gratuito, realizzate da giovani artisti alla fine di ogni concerto fino alle 23.30. Il tutto coordinato dagli allievi del Conservatorio Roberta Sava e Walter Nicosia per dare uno spazio open ai giovani musicisti. (ANSA).