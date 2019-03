Atto vandalico in Centro Padre Nostro,'Caro Stato ti scrivo'

(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - "Caro Stato, la paranza di Brancaccio ti ha lanciato il guanto della sfida mentre ieri veniva lanciata la notizia dell'inquietante atto vandalico nei confronti dell'azione del Centro di Accoglienza Padre Nostro e delle Istituzioni per la costruzione di un asilo nido a Brancaccio". E' la denuncia di Maurizio Artale presidente del centro Padre Nostro, fondato a Brancaccio da Don Pino Puglisi, ancora al centro di intimidazioni e atti vandalici dopo quello di ieri nel luogo dove dovrà sorgere un asilo. Alcuni ragazzini hanno trafugato uno striscione e sottratto catenaccio e catena, urlando che in quella zona non si sarebbero costruiti asili.

"Forse, proprio in quei frangenti - spiega Artale -, gli stessi 'picciriddi' tagliavano l'altra catena che avevo legato attorno al cancello d'ingresso dell'area in cui sorgerà l'asilo, sono entrati e hanno appiccato il fuoco alla sedia che avevano lasciato ieri al posto della pedana, al centro del terreno.

Successivamente sono passati davanti la sede del Centro di Accoglienza Padre Nostro e hanno rotto uno dei due vasi che ne ornavano l'ingresso". "Adesso la prossima mossa tocca a te", dice Artale nella sua lettera aperta rivolta alle istituzioni, "lasciare lo 'stato' delle cose così come sono o cogliere immediatamente la sfida e cambiare lo 'stato' delle cose. Come diceva il nostro fondatore 'noi volontari del Centro da soli non ce la possiamo fare, anche se non ci arrenderemo mai'". (ANSA).