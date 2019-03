Teatro: il musical "La Bella e la Bestia" in scena a Enna

(ANSA) - ENNA, 9 MAR - La compagnia il Cuore di Argante che dopo i successi di The Lion King mamafrica Ubuntu, Mary Poppins, e il recentissimo Hook, torna in scena al Teatro Garibaldi di Enna domenica 10 marzo alle ore 18 con il musical "La Bella e la Bestia" tratto dal romanzo di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont e ispirato all'omonimo filmd'animazione della Disney, nonché al celebre musical di Broadway famoso in tutto il mondo.

Ambientato nella Francia XVIII secolo, la storia narra delle vite dei due personaggi, che il destino decide di far incontrare: da una parte un giovane principe superbo ed egoista che vive ai margini del villaggio chiuso in un castello perché una fata lo ha tramutato in bestia, e tale resterà fino a quando non riuscirà ad amare e farsi amare. Dall'altra c'è Belle, una giovane sognatrice e amante della letteratura che vive col padre, un inventore pasticcione, ma che sogna di fuggire dalla monotonia del villaggio dove vive. "La Bella e la Bestia" è la storia dei sentimenti più veri, della bellezza che non è legata all'aspetto fisico, ma risiede nelle pieghe e nei moti dell'animo: il vero tempio della beltà. Il musical invita a "tornate umani", nel senso più alto e completo. (ANSA).