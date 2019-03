Dieci cani in casa in degrado,denunciata

Teneva 10 cani in appartamento in pessime condizioni igieniche al primo piano di un palazzo nella zona di Via Noce a Palermo. Una donna C.E. di 44 anni, che viveva insieme al marito e al figlio maggiorenne è stata denunciata per detenzione degli animali incompatibile in luoghi non idonei, dalla polizia municipale. Nove di questi animali sono stati sequestrati e affidati in custodia al canile municipale, mentre uno, regolarmente microchippato e la cui scomparsa era stata denunciata verrà restituito al proprietario.

La condizione di grave incuria era stata già accertata a settembre, quando gli agenti avevano effettuato un sopralluogo con personale dei settori Asp veterinario e igiene pubblica, intervenuti su esposto dei residenti della zona. In questi mesi la situazione è peggiorata ulteriormente.