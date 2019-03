Concerto in blues per Alessandra Salerno e la sua autoharp

(ANSA) - PALERMO, 9 MAR - Alessandra Salerno, la voce nera siciliana, sbarcata negli States per un tour internazionale, al suo ritorno si racconta per presentare un nuovo progetto artistico che la vede protagonista in un sound tutto blues, un ritorno alle origini, come lei stessa vuole definire questa esperienza artistica, che la vedrà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia il 10 marzo alle ore 21.30, pera la stagione della Fondazione The Brass group con una nuova formazione. Ambasciatrice internazionale di un rarissimo strumento - l'autoharp - stavolta sarà la forza motrice di un concerto che vede le origini della sua musica: "Just a Night of Blues " è il titolo del concerto, voluto fortemente dalla stessa Salerno e dal compagno musicale di sempre, Umberto Porcaro. A completare questa formazione Fabio Lannino al basso, Francesco Leo al piano, Fabrizio Francoforte alla batteria e i vocalists Walter Nicosia e Roberta Sava. Alessandra Salerno, vanta diverse collaborazioni, cantautrice, musicista e stilista siciliana, immersa nel mondo del folk, inizia ad appena 8 anni con un debutto al teatro Biondo di Palermo, girando poi tra i teatri , le manifestazioni e gli auditorium coltivando la passione per il jazz, il gospel e il rock blues. Diventa il simbolo e il volto della terza edizione di The Voice Of Italy entrando nella top ten dei trend twitter , i suoi video virali fanno il giro del mondo arrivando pure in Sud America. Madrina ed Endorser internazionale dell'autoharp , strumento americano ibrido che diventa il suo inconfondibile segno di stile. (ANSA).