Musica: il talento di Katie Thiroux sul palco del Brass

(ANSA) - PALERMO, 8 MAR - "Artisti genuini come Katie Thiroux non vengono fuori ogni giorno, sicché prendetene buona nota" questo è ciò che viene scritto sulla nota testata giornalistica All About Jazz per rappresentare il talento di Katie Thiroux che si esibirà in esclusiva nazionale per la Fondazione the Brass Group al Real Teatro Santa Cecilia sabato 9 marzo con doppio turno, alle ore 19.00 e 21.30. Il Brass ospiterà la tappa conclusiva del tour europeo di Katie Thiroux, che oltre a cantare suonerà anche il contrabasso, e sarà accompagnata da Martin Schack al pianoforte e Matt Witek alla batteria. "This girl is it!" è il lapidario ma enfatico commento con cui il grande Quincy Jones ha espresso la propria convinta ammirazione per il talento di Katie Thiroux e le sue autorevoli parole hanno consacrato la giovane cantante e contrabbassista di Los Angeles a nuova stella del firmamento jazzistico internazionale. Al multiforme talento innato di Thiroux (che già a 4 anni studiava violino) devono avere certo contribuito gli illustri insegnanti che ne hanno forgiato la formazione iniziale: la celebre vocalist Tierney Sutton e l'altrettanto famoso contrabbassista John Clayton. Deliziosa la scaletta di "Off beat" nel ripercorrere, alternando brani strumentali e vocali, preziosi standard di Benny Carter, Frank Loesser, Leiber e Stoller e Duke Ellington e celebri successi di June Christy, Frank Sinatra e Billie Holiday.(ANSA).