In scena "naufragio fantasma" Porto Palo

(ANSA) - PALERMO, 8 MAR - Gli allievi del laboratorio teatrale DanisinniLab di Palermo portano in scena la tragica storia del "naufragio fantasma" avvenuto al largo di Porto Palo nel Natale 1996, in cui morirono 283 persone. Domenica 10 marzo al Teatro Garibaldi di Palermo (ore 18:30), dDanisinniLab, il laboratorio di teatro diretto da Gigi Borruso con la collaborazione di Stefania Blandeburgo, torna in scena con la prova aperta "F174 - Nel mare di nessuno", drammaturgia di Gigi Borruso. "Per anni di questo naufragio nessuno seppe niente - spiega Gigi Borruso - tranne i pescatori di Portopalo che, battuta dopo battuta, pescavano in quelle acque i corpi, gli indumenti e le ossa dei migranti annegati. Nessuno denunciò i ritrovamenti, nonostante le voci corressero a Portopalo: i pescatori per paura di vedersi sequestrati i pescherecci, le autorità del luogo per colpevole indolenza. Finché nel 2001, grazie all'impegno del giornalista di Repubblica Giovanni Maria Bellu e al coraggio di un pescatore, Salvatore Lupo, la vicenda fu nota".