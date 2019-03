Corte Conti: più condanne amministratori

La Corte dei Conti per la Sicilia, nel 2018, ha emesso 118 sentenze in materia di responsabilità amministrativa nei confronti di 186 amministratori o dipendenti pubblici, pronunciando condanne per 15.552.387 euro con un leggero incremento rispetto all'anno precedente (14.365.799,95).

Il dato emerge dalla relazione del presidente Guido Carlino che inaugura alle 10.30 l'anno giudiziario 2019 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'aula magna della scuola delle scienze giuridiche ed economico sociali dell'Università di Palermo, alla presenza delle più alte cariche istituzionali.

La Sezione, cui sono assegnati sette magistrati (il presidente e sei giudici, rispetto ad un organico di quattordici magistrati), con un tasso di scopertura del 50%, ha celebrato 103 udienze pubbliche (collegiali e monocratiche) e 56 udienze camerali.