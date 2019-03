Corte conti: impiegati Inps condannati

(ANSA) - PALERMO, 8 MAR - Tre funzionari dell'Inps sono stati condannati - uno addirittura a oltre due milioni di euro - per avere erogato assegni e prestazioni non dovute. Sono casi di cui si è occupata la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, segnalati nella relazione del presidente Guido Carlino all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il caso più grave, sanzionato con la condanna a due milioni, ha come protagonista un impiegato che ha liquidato 441 indennità di disoccupazione a persone che non ne avevano diritto. L'illecito è stato scoperto nell'ambito di un'indagine a largo raggio condotta dalla Guardia di finanza. Un altro funzionario dell'Inps è stato condannato a pagare 950 mila euro per avere liquidato assegni familiari oltre il dovuto. Il caso è stato segnalato dal servizio ispettivo dell'istituto di previdenza. La terza condanna riguarda un funzionario dell'Inps che aveva concesso, con una "clausola meramente formale" o giustificazioni non pertinenti, sgravi per crediti contributivi.