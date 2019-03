A Carlo Ginzburg il Tomasi di Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 8 MAR - Carlo Ginzburg con il saggio dal titolo Nondimanco (Adelphi) è il vincitore della sedicesima edizione del Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'ha deciso la giuria composta da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente), Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore Ferlita. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 agosto a Santa Margherita di Belìce.

"Figlio di Leone e di Natalia Ginzburg è uno storico che adotta una metodologia d'indagine singolare - spiega Gioacchino Lanza Tomasi - l'approccio storico di Ginzburg rivela che la verità storica possa esser trasmessa anche da uno studio di personaggi irrilevanti. È una corrente della ricerca che antepone il dettaglio alla storiografia.'Nondimanco/Machiavelli, Pascal' non rientra nella microstoria. Rientra invero pienamente nella storia di Lampedusa. L'ultimo capitolo 'leggere fra le righe. Noterella su il "Gattopardo' coglie non so quanto consapevolmente nel segno". Carlo Ginzburg ha insegnato Storia all'Università di Bologna, alla University of California di Los Angeles, alla Scuola Normale di Pisa. Con Adelphi ha pubblicato "Paura reverenza terrore" (2015) e una nuova edizione di "Storia notturna" (2017). "Siamo alla sedicesima edizione del Premio - sottolinea il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti - che da quest'anno è stato ufficialmente inserito all'interno del calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico. Per la nostra amministrazione una nota d'orgoglio, ciò vuol dire che la letteratura è un veicolo fondamentale per far rinascere non solo Santa Margherita ma un intero comprensorio". Gori Sparacino, direttore del Premio, aggiunge: "Siamo lieti di ospitare un personaggio dall'alto valore umano e letterario come Ginzburg. Il Premio, in questi lunghi anni, si è sempre distinto nell'avere individuato e coinvolto scrittori e scrittrici che hanno amato e continuano ad amare Il Gattopardo e il suo autore". Tra i vincitori delle precedenti edizioni del Premio letterario figurano Abraham B. Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Claudio Magris, Anita Desai, Edoardo Sanguineti, Amos Oz, Javier Marias, Fleur Jaeggy, Valeria Parrella, Emmanuel Carrère e Fernando Aramburu e i premi Nobel per la letteratura Kazuo Ishiguro, Mario Vargas Llosa e Orhan Pamuk.