Teatro: Cinque donne del Sud per festeggiare l'8 marzo

(ANSA) - PALERMO, 7 MAR - In occasione della Giornata internazionale dell'8 marzo dedicata alle donne, sul palcoscenico del Teatro l'Idea di Sambuca di Sicilia va in scena Beatrice Fazi, con lo spettacolo "Cinque donne del sud", scritto e diretto da Francesca Zanni. Con versatilità che la contraddistingue l'attrice interpreta cinque donne, cinque caratteri, cinque generazioni. Un monologo che non è proprio un monologo, ma uno spettacolo per una voce sola e cinque personaggi. Con un tono sempre in bilico tra il brillante e la commozione e uno sguardo fortemente ironico su chi siamo stati e chi diventeremo, Beatrice Fazi racconta di come è cambiata la nostra vita: la coppia, il rapporto tra madri e figli, l'emancipazione femminile. Dal 1887 al 2018, queste cinque donne ci portano per mano attraverso i grandi cambiamenti epocali, le abitudini e le superstizioni, le leggende e il folclore, viaggiando dal Sud Italia al Nuovo Mondo, attraversando grandi rivoluzioni, delusioni e speranze, passando dalla vita contadina a quella iperconnessa, avanzando verso un futuro che cambia e che le cambia. A fare da corollario al racconto, una scena fatta di proiezioni, attraverso cui lo scorrere del tempo sarà sempre tangibile, ricordandoci volti e fatti che fanno parte della memoria storica di tutti noi. Anche la colonna sonora attraversa tutto il secolo, dalla musica popolare di fine '800 al rap.

